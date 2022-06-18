Son dakika haber: Gümrük Muhafaza ekiplerince oto yedek parça kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Artvin, Trabzon, Gaziantep ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda parçalanmak üzere yurda sokulup şase ve plaka bilgileri değiştirilen 16 milyon 400 bin lira değerinde 25 tır çekicisi, 10 tır dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 yedek parça ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesi koordinasyonunda Sarp, Trabzon, Gaziantep ve Malatya gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, yurt dışından Türkiye'ye ticari amaçla girişi yapılan tır araçlarının parçalanarak yedek parça olarak satılacağı veya şase ve plaka bilgilerinin değiştirilerek yurt içinde kullanılacağı bilgisi edinildi.

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, özellikle Sarp ve Kapıkule gümrük kapılarını kullanarak yurda giriş yapan 25 tır çekiciyi ve 10 dorseyi yakın takibe aldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla operasyon için başlatıldı.

Trabzon'da tır çekicisi parçalanırken suç üstü yapıldı

İlk operasyon Artvin Sarp Gümrük Kapısı'nda başlatıldı. Ardından Trabzon'da bulunan bir lojistik firmasına ait işyerinde operasyon gerçekleştirildi.

Muhafaza ekiplerinin yakın takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen 1 adet tır çekicisi parçalanırken suçüstü yapıldı. Söz konusu iş yerinde yapılan detaylı aramada, takipte olan 16 tır çekicisi ile 6 dorsenin daha önceden burada parçalandığı teyit edilirken parçalanan araçlara ait birçok yedek parçada ekiplerce ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, operasyonların devamında Mardin'deki bir hurda fabrikasında yine ekiplerin takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen 1 adet tır parçalanmış şekilde bulundu. Ekipler ayrıca parçalanmak üzere olan 2 tırı da söz konusu adreste tespit edip birçok parçalanmış araçlara ait yedek parçalara da el koydu.

Gaziantep'te tamirhaneye baskın düzenledi

Gümrük muhafaza ekiplerince ülke genelinde düzenlenen bir başka operasyonda da araçların orijinal şase numarasının silinip başka bir şase numarası yazıldığını ve çekici kupalarının renklerinin değiştirildiğini tespit eden ekipler, Gaziantep'teki bir tamirhaneye baskın düzenledi.

Yapılan detaylı aramada parçalanmış birçok yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam piyasa değeri 16 milyon 400 bin lirayı bulan parçalanmış veya parçalanmak üzere olan 25 tır çekicisi, 10 tır dorsesi ve bu araçlara ait 639 yedek parça yakalanırken soruşturmalara, Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.