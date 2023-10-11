Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınacak Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki taşınmazların toplam kamulaştırma bedelinin 2 milyar TL civarında olduğu belirtildi.

Meclisten havale edilen 45 gündem maddesi Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşüldü. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleşen toplantıda meclisten havale edilen tüm maddeler detaylı olarak görüşüldü. Belediyenin bürokratları, kendilerine maddeler ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin toplam kamulaştırma bedeli 2 milyar TL

"Yürütülmekte olan kamulaştırma ve kamulaştırmaya bağlı sair giderlerin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 600 milyon TL kredi kullanılmasına ilişkin her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi" teklifi komisyonda görüşüldü. Millet İttifakı üyeleri söz konusu teklife sadece kamulaştırma için 2 milyar TL harcanmasının kamuyu ve vatandaşları zarara sokacağını iddia ederek 'ret' oyu verdi. Konu hakkında açıklama yapan belediye bürokratları ise şu anda Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki taşınmazların yüzde 13'ünün kamulaştırıldığını, bunun kamulaştırma bedelinin de mahkemece 143 milyon TL olarak belirlendiğini, öngörülen toplam kamulaştırma bedelinin ise 2 milyar TL'yi bulabileceğini açıkladılar.

Son olarak madde hakkında söz alan Başkanvekili Nihat Soğuk, "Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınması mevzusu uzun bir süredir gündemi meşgul ediyor. Kamulaştırma aşamasında mahkemenin verdiği kararları göz önünde bulundurduğumuzda, verilen kararlar durumunda hareket edilmesi söz konusudur. Kamulaştırmanın son aşamasına gelindi. Bu madde için alınacak kredi seçimle alakalı değildir. Tamamen vatandaşlarımızın uzun zamandır yürüyen bu işlerini nihayete erdirme safhasına doğru gelinmiş bir süreçtir diye duruma bakmak lazım. Herkesin baktığı açı farklı olabilir" dedi.

600 milyon TL'lik kredi kullanım talebi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Gündemin 14 maddesine de muhalefet komisyon üyeleri tarafından itiraz edildi. Bulvar AVM önündeki bir yiyecek firmasının kullandığı bina yanındaki alana 10x10 metrekare büyüklüğünde kütle yapılmasını içeren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı teklifi, Millet İttifakı üyeleri tarafından söz konusu alanda Meydan Güzelleştirme Projesi kapsamı içerisinde kaldığından ve söz konusu alanda proje gereği birçok bina yıkılırken yeni bir yapı yapılmasının yanlış olacağını öne sürerek ret oyu verdiler. Muhalefet cephesi ayrıca belirtilen alanda daha önce de kütle yapılmak istendiği, mahkeme tarafından bu talebin reddedildiği, gerekirse tekrar konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirttiler. MHP grubu da maddeye çekimser oy kullandı.

Konu hakkında söz alan Soğuk ise, "Meydan projesi, şehrimizin ve belediyemizin gündeminde. Bu proje çerçevesinde de ilgili gündem maddesi oluşmuştur. Farklı yol ve yöntemlerde söz konusu olabilir. İşin sonunda biz komisyon olarak karar almış olacağız. Nihayetinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alındıktan sonraki süreci hep beraber görmüş olacağız" diye konuştu.

Bu madde de oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edilirken, meclise havale edilen 45 madde 13 Ekim Cuma günü yapılacak toplantıda karara bağlanacak. - SAMSUN