Güder'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sanayi alanları teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçede 2 farklı alan sanayi alanı olarak belirlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sanayi alanları içi teşekkür etti.

Müjde niteliğinde kararla ilgili Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İlçemiz için önemli olan bu karara imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sanayi bölgelerinin açılmasıyla Battalgazi ilçemiz faaliyet gösteren esnafımız nefes alacak" dedi.

Göreve geldiği günden beri Battalgazi ilçesinde sanayi sitelerinin kurulması için çalışmalar yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişimleri sonucunda Battalgazi ilçesine yeni sanayi alanları kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde Fırıncılar Mahallesi'ne ve Eski Malatya'da 2 ayrı sanayi alanı kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla ilgili Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeyi imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Güne ayrı bir heyecanla başladık Battalgazi'deki ticareti canlandırma adına depremden önce farklı çalışmalar yapmıştık. Sanayi alanlarının oluşması gerekiyordu. Çarşı içerisindeki bodrum katlarda olan üretim tesislerinin sağlıklı bir alana taşınması gerektiğini ifade etmiştik. Bunun çalışmalarını yürüttük ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalarıyla Battalgazi'de gerçekleştirmiş olduk. Battalgazi'de Eski Malatya dediğimiz bölgedeki sanayi alanı sit alanı içerisinde bir bölgeye sıkışmış, ciddi sorun oluşturuyordu. Eski Malatya açık hava müzesi şeklinde. Bu müzeyi tamamlamak adına Eski Malatya'daki bu eski alanları, yapıları boşaltıp turizm istifadesine sunmamız gerekiyordu. Geldiğimiz günden beri bölgede çalışmalar başlatmıştık. Güzel bir meydan kazandırdık ve sanayinin de oradan kaldırılması gerekiyordu. Eski Malatya ile Orduzu arasında çevreyolunda 26 dönümlük bir alanın Sanayi Sitesi olması için çalışma başlatmıştık. 26 dönümlük alanı Sanayi Sitesine kazandırmış olduk. Malatya'mıza Battalgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - MALATYA