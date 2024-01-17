Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 mahallede yerinde dönüşüm yapılacağını açıkladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerinde dönüşüm yapılacak mahallelerle ilgili müjdeyi açıkladı. Güder, 21 mahallede Bakanlık ve Belediye işbirliğiyle yerinde dönüşüm yapılacağını ifade etti.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında çarşı merkezinin dönüşüp modern yapıya kavuşması ve yaraların sarılarak eski canlılığına kavuşması için çalışmalar devam ederken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek istişarelerde bulundu. Deprem sonrasında yapılan çalışmaları yakından takip eden ve gece gündüz çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapılan istişareler sonrasında yerinde dönüşüm yapılacak mahalleleri açıkladı.

Risk taşıyan yapıların yıkılarak depreme dayanıklı, çevreci, enerji sarfiyatı minimum olan, modern bir mimariye sahip yapılar yapmak için bütün çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Güder, "İlçemiz geneli deprem sonrasında çok ağır bir yara aldı. İlçemizi dönüştürmek ve deprem korkusu yaşamadan, modern yapıların olduğu bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Çarşı merkezi diye adlandırılan alan Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Özellikle buraların değişim ve dönüşümü bizler için, Malatya'nın geleceği için çok önemli. Büyük bir alanı kapsayan bu alanda yapılacak çalışmalar için Bakan Yardımcımız sürekli Malatya'ya geliyor ve çalışmaları yakından takip ediyor. Biz de bakanımızla sürekli istişare ediyoruz. Bu değişim ve dönüşümün Bakanlık eliyle olması gerekiyor. Bugün de Bakan Yardımcımıza bunu bir kez daha ilettik. Bu konuda belediyeleri de ortak ederek bir çalışma yapılacağını bizlere söylediler. En azından depremden çok fazla yara almış olan esnafımız, vatandaşımız bu yükün altında ezilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm ile yaraların sarılarak hak sahiplerinin aynı alanda ikametini sağlayacağını ifade eden Başkan Güder, "Yerinde dönüşüm ile 21 Mahallemizi dönüştürüyoruz. Yeni Hamam, Dabakhane, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Şıkşık, Hamidiye ve Saray Mahallelerinde kazı çalışmalarına başlandı. Şehit Fevzi, Taştepe, Beylerbaşı, Akpınar, Kırçuval, Sancaktar, Göztepe, Tandoğan, Çöşnük, Yıldıztepe, Cirikpınar, İstiklal ve İzzetiye Mahallelerinde de Bakanlığımız ve Belediyemizin ortaklığıyla dönüşüm projeleri için çalışmalar başladı. Özellikle ağır hasarlı ve yıkılan binaların ağırlıklı olduğu alanlar dikkate alınarak çalışma yapıldı. Diğer mahallelerimiz için de çalışmalarımızı yapıyoruz ve en kısa süre içerisinde ilçemiz geneline bu çalışmayı yayacağız. Yapılacak dönüşümle hem çarşı merkezi dönüştürülecek hem de diğer mahallelerde yapıların ivedilikle dönüşümü ve yatırım açısından değeri düşen alanlar tekrar kent ekonomisine katkı sağlayacak. Yaptığımız istişareler ve görüşmeler sonucu böyle bir karar alınması bizler için adeta bir müjde niteliğinde. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Biz onların yararına olacak çalışmaların peşini bırakmayacağız. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız ve yapacağımız projelerle ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" diye konuştu. - MALATYA