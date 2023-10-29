Gömeç'te Cumhuriyetin 100. yıldönümü dalışı

Kaymakam ve belediye başkanı Cumhuriyet için denize daldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, kaymakam ve belediye başkanı Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir dalış etkinliğine imza attı.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin ile Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü nedeniyle su altına daldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gömeç Dalış Köyü'nde gerçekleşen eğitmen Mehmet Yılmaz Tabanlı'nın nezaretinde gerçekleşen dalışta; Kaymakamı Altay ve Belediye Başkanı Himam'a; İlçe Jandarma Komutanı Onur Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Erdal Coşan ve gönüllü vatandaşlarda eşlik etti.

Dalışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, ilk kez su altına yönelik dalış yaptığını belirterek, "Ama bizim için asıl heyecan Cumhuriyetin 100. Yılında böylesi bir etkinliğin bir parçası olmaktı. Belediye Başkanımızın da katılımıyla bu güzel dalışı gerçekleştirdik. Cumhuriyetin Anadolu topraklarında yerin altında ve yerin üstünde her yerde var olduğunu bu etkinlikle gözler önüne sermek istedik. Çünkü bize göre; ulusal birlik ve beraberlik halinde 100. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet her yerdedir. Bunu vurgulamak içinde suyun altında şanlı bayrağımızı büyük bir gururla açarak bu büyük coşkuya ortak olduk" dedi.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100. yılını kutlamanın heyecanıyla gerçekleştirdikleri dalışla Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını söyledi.