Genelkurmay Başkanı, Metin Gürak oldu (2)

TSK'YA, İLK KADIN AMİRAL ATANDIYüksek Askeri Şura kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Tsk'YA, İLK KADIN AMİRAL ATANDI

Yüksek Askeri Şura kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylelikle Gökçen Fırat TSK bünyesindeki ilk kadın Amiral oldu.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, -