Üye Girişi
Haberler

Genelkurmay Başkanı, Metin Gürak oldu (2)

Politika Haberleri

TSK'YA, İLK KADIN AMİRAL ATANDIYüksek Askeri Şura kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Tsk'YA, İLK KADIN AMİRAL ATANDI

Yüksek Askeri Şura kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylelikle Gökçen Fırat TSK bünyesindeki ilk kadın Amiral oldu.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gökçen Fırat TSK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title