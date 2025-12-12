Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinde gençliğe ve bağımlılıkla mücadeleye ayrılan payın yetersiz olduğunu söyledi.

Bakanlık bütçesinin 4'te 3'ünden fazlasının KYK ve yükseköğretim harcamalarına ayrıldığını, buna rağmen gençlerin geçinemediğini savunan Karaman, "KYK yurtlarında doluluk oranı yüzde 98, büyükşehirlerde fiilen yüzde 100'dür. Özel yurt ücretleri 20-30 bin liraya çıkmıştır. Bu rakamlar öğrenciler için erişilebilir değildir. Yurt bulamayan, bursla geçinemeyen bir genç, sadece eğitimini değil, umudunu da kaybetmektedir. Gençleri borçla okutan bir sistem, geleceği borçlandırır. Borçla büyüyen gençlik, yalnızca kaygıyla yaşar." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, gençler için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti.

Gençlerin umutsuzluk ve çaresizlik içinde olduğunu ileri süren Kaya, yurtların yetersiz, kiraların ise çok yüksek olması nedeniyle öğrencilerin üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt yaptıramadığını veya kayıt dondurmak zorunda kaldığını savundu.

Kaya, "Yurtlarda yer bulamadığı için arkadaşlarıyla kiraya çıkan, öğrenci evinde kalan, apartlarda kalan öğrencilere kira desteği verilmesi elzemdir." önerisinde bulundu.

"Futbolda bahis skandallarının, Türk sporunun içini çürüttüğünü" iddia eden Kaya, "İşini ahlaklı yapanlar müstesna. Hakemlerin, futbolcuların, kulüp yöneticilerinin bahis oynadığı bir ortamda sporun ahlaki ve sportif değerlerinden söz etmek mümkün değildir. Bakanlık olarak bu konuda şimdiye kadar etkin ve şeffaf bir mücadele sergilemediğiniz ortada." sözlerini sarf etti.

Kaya, Bakanlığın bütçesinin önemli bir kısmının "bahis gelirlerinden" oluştuğunu savunarak, "Bir yandan bağımlılıkla mücadeleden söz ederken diğer yandan gençliği finansal olarak bahse bağımlı kılmak, ahlaki ve kurumsal bir çelişkidir. Bu bütçe, gençliği değil, sistemi finanse ediyor." görüşlerini öne sürdü.

"Faturayı gençlere çıkarmamak gerekiyor"

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, gençlerin maddi manevi birçok konuda problem yaşadığını söyledi.

Kürsüden kitap, tablet ve tornavida gösteren Aydın, "23 yılda bu üçü arasında denge kuramamak bu kadar zor muydu? Bu dengeyi kuramamış olmanın kabahati, vebali neden gençlerimizin üzerine yüklenir? Yanlış eğitim, kültür ve ekonomi politikaları bu dengeyi kurmamak için yeterli zemini oluşturmuştu. Faturayı gençlere çıkarmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, geçmişte genç nüfusla övünülürken, bugün gençlerin yüzüne bakamaz hale gelindiğini iddia etti.

AK Parti iktidarında literatüre "ev genci" kelimesinin girdiğini söyleyen Çalışkan, "İşsiz, hayatla bağını koparmış gencin adı 'ev genci' oldu. Üniversiteler eğitim yeri değil, işsizliği 5 yıl daha ötelemenin, gençlere umut tacirliği yapmanın ara formülü oldu. Gençlerimiz ülkede gelecek görmediği için ilk fırsatta başka yerlere gitme peşinde." diye konuştu.

Çalışkan, "mevcut turizm politikalarının plajlardan ve 5 yıldızlı otellerden ibaret olduğunu" savunarak, "Bu ülkenin Hatay'ından Diyarbakır'ına, Amasya'sından Şanlıurfa'sına kadar yurdun dört bir yanında medeniyet değerlerimiz vardır, bunların hepsine sahip çıkılması gerekir." ifadelerini kullandı.