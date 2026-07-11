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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı Muğla'da milli sporcular karşıladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı Muğla'da milli sporcular karşıladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla'da Köyceğiz, Ula, Menteşe ve Marmaris'i kapsayan programında spor tesislerini inceledi, gençlerle buluştu ve Marmaris Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bir dizi inceleme, ziyaret ve açılış programı kapsamında Muğla'ya geldi. Bakan Bak, Köyceğiz, Ula, Menteşe ve Marmaris'i kapsayan programda spor tesislerini inceleyecek, gençlerle buluşacak ve Marmaris Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul'dan uçakla Dalaman Havalimanı'na inen Bakan Bak, burada protokol üyeleri, gençler ve milli sporcular tarafından karşılandı. Sporcular, havalimanında 'Şampiyonların Kenti Muğla'mıza Hoş Geldiniz Sayın Bakanım' yazılı pankart açtı.

Köyceğiz'de Kano Milli Takım sporcuları ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla programının ilk durağı olan Köyceğiz'de Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kano Milli Takımı sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Bak'ın genç sporcularla sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alması bekleniyor.

Tesis incelemeleri ve valilik ziyareti

Köyceğiz programının ardından Ula ilçesine geçecek olan Bakan Bak, Ula Spor Salonu ile Butik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunacak. Daha sonra Menteşe Atatürk Stadyumu'nu ziyaret edecek olan Bakan, ardından Muğla Valiliği'nde düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılarak kentte yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Bakan Bak, son olarak Marmaris'te tesis açılışı gerçekleştirecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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