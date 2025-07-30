Gelecek Holding'ten Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Gelecek Holding'ten Devlet Bahçeli'ye Ziyaret
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Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek milli birlik, ekonomik kalkınma ve yurt dışı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

GELECEK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede milli birlik, ekonomik kalkınma ve yurt dışı yatırımları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Türkiye'nin ekonomik kalkınma süreci, milli birlik ve beraberlik anlayışı ile Gelecek Holding'in yurt içi ve dışındaki stratejik projelerinin ele alındığı görüşmede Tahsin Çimen, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun temennilerini ileterek, "Allah, devletimize ve milletimize hizmet yolunda Sayın Bahçeli'ye hayırlı ömürler versin" dedi.

'DÜNYANIN EN ÖZEL LİDERLERİNDEN BİRİ'

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Çimen, Devlet Bahçeli'ye duyduğu saygı ve güveni dile getirerek, "Sayın Bahçeli'yi tanıyanlar çok iyi bilir ki kendisi, sadece Türk siyaseti için değil, dünya liderliği açısından da özel bir isimdir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bize hissettirdiği destek için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE ÖZEL FORMA

Çimen ziyaretin sonunda Bahçeli'ye arkasında ismi ve memleketi Osmaniye'nin plaka kodu olan 80 numarasının bulunduğu, Gelecek Holding baskılı özel bir forma hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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