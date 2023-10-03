Gaziantep, uluslararası ağı olan bir şehir haline geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in artık yerel değil, uluslararası ağı olan bir şehir olduğunu belirtti. Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenen bir forumda Gaziantep'in belediyecilikle ilgili atılan adımlarını ve hizmetlerini anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in artık yerel değil, uluslararası ağı olan bir şehir olduğunu belirterek, "Paris, Londra ve diğer büyük şehirlerin belediyesi neyi konuşuyorsa, Gaziantep de onu konuşuyor." dedi.

Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından BM Cenevre Ofisinde düzenlenen "Belediye Başkanları Forumu" programına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, forumda, Gaziantep'te belediyecilikle ilgili atılan adımları ve hizmetleri anlattı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini, kalkınmanın ve demokrasinin yerelde başladığını söyledi.

Belediye başkanlarının kendi şehirlerindeki tecrübelerinin dünya için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Şahin, "BM de bunu yoğun bir şekilde kullanıyor. Geçen hafta çok önemli bir mektup aldık. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgede yalnızca Gaziantep Büyükşehir Belediyesini davet ederek bir danışma kurulu oluşturdu. Bu kurul içerisinde Londra, Paris ve New York belediyeleri de var." ifadesini kullandı.

Bulundukları bölgenin çok zor bir dönemden geçtiğine, dünyanın en büyük göçünü ve kara depremini yaşadıklarına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Artık 'direnç ve güvenli şehirler' en büyük başlık çünkü Ukrayna kriziyle birlikte ülkelerin direnci ve kendi kendine yetmesi çok daha önemli hale geldi. Dünya karşılaştığınız şok ve streslere karşı daha hızlı çözüm üretmeyi konuşuyor. Biz de söylem ve eylem birliği oluşturamazsak, şehrin rekabet etme gücünü ve şehrin ekonomisini yönetemeyiz. Burada da şehrimizde yaptığımız çalışmaları, nasıl dirençli hale geldiğimizi anlattık. Gaziantep açısından göç, en büyük sorunlardan biri. Onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşün yapılması gerekiyor. İnsanların kendi vatanında mutlu ve huzurlu kalması gerektiğini ifade ettik. Bunun bütün dünyayı rahatsız ettiğini belirttik."

Şahin, Belediye olarak yapılacak işlerde toplumun desteğinin önemini vurgulayarak, bu noktada kurumsal kapasitenin buna uygun hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, karşılaştıkları sorunları ve nasıl çözdüklerini anlattığını, yerel ürünleri, gençleri, aile ekonomisini ve çiftçileri güçlendiren modellerden de bahsettiğini ifade eden Şahin, "Dünya neyi konuşuyorsa, Gaziantep de onu konuşuyor. Gaziantep artık yerel bir şehir değil, uluslararası ağı olan bir şehir. Paris, Londra ve diğer büyük şehirlerin belediyesi neyi konuşuyorsa, Gaziantep de onu konuşuyor. Bu, bizim şehri profesyonel bir şekilde yönettiğimizi gösteriyor ve bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.