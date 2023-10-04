Gazeteci Merdan Yanardağ'ın duruşması başladı

GAZETECİ Merdan Yanardağ, bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan CHP Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, " Merdan Yanardağ, iddia edilen suçtan suçlu bulunsa dahi bir gün bile cezaevinde yatmayacakken 100 gündür cezaevinde. Birazdan onun adalete kavuşması için davasını takip edeceğiz. Elbette bugün onu buradan alıp gideceğiz" dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ 20 Haziran 2023 tarihinde bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak? suçundan 27 Haziran'da tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Yanardağ'a destek için duruşma öncesi İstanbul Adalet sarayı önünde kalabalık bir grup toplanarak basın açıklaması yaptı. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP'li miletvekilleri Aylin Nazlıaka, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko ve Yüksel Mansur Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik de Adalet Sarayı önündeydi.

Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Merdan Yanardağ söylemediği sözlerin cımbızlanarak, montajlanarak, bağlamından kopartılarak sosyal medyada başlayan bir linç girişiminin iktidara müzahir basın organları tarafından gündemleştirilmesi sonucunda yargının hiç almaması gereken alamayacağı bir kararı almasıyla, iddia edilen suçtan suçlu bulunsa dahi bir gün bile cezaevinde yatmayacakken 100 gündür 100 gecedir Silivri Cezaevi'nde. Birazdan onun adalete kavuşması için davasını takip edeceğiz. Elbette bugün onu buradan alıp gideceğiz." dedi.