Fransa, yeni uçak gemisi inşa edecek

Fransa, yeni uçak gemisi inşa edecek
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emekliye ayrılacak Charles de Gaulle uçak gemisinin yerine daha büyük ve modern bir uçak gemisi inşa edileceğini açıkladı. Yeni geminin 2038'de hizmete girmesi planlanıyor, ancak bazı milletvekilleri proje için ekonomik durumu gerekçe göstererek erteleme önerisinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının yakında emekliye ayıracağı Charles de Gaulle uçak gemisinin yerine yeni, daha büyük ve daha modern bir uçak gemisi inşa edeceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentindeki Fransız askeri üssünü ziyaret etti. Macron, üste yaptığı konuşmada, Fransız donanmasının yakında emekliye ayıracağı Charles de Gaulle uçak gemisinin yerine yeni, daha büyük ve daha modern bir uçak gemisi inşa edeceklerini açıkladı. Macron, "Bu geniş kapsamlı programı başlatma kararı bu hafta alındı" ifadelerini kullanarak, projenin Fransa'nın endüstriyel altyapısını, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendireceğini ekledi.

Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin, yeni uçak gemisi ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni uçak gemisinin 2038 yılında, Charles de Gaulle'ün emekliye ayrılması beklenen tarihte hizmete girmesinin planlandığını belirtti.

Bazı Fransız milletvekilleri, ise Fransa'nın mevcut ekonomik durumu nedeniyle yeni uçak gemisi projesinin ertelenmesini önerdi. - ABU DABİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

