Üye Girişi
Haberler

Fransa, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro Değerinde Askeri Yardım Gönderecek

Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya ziyaretinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Başkentteki Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Zelenskiy, yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdü içeriyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 10 yıl süreceği ve mali taahhütler de dahil olmak üzere Fransa tarafının kesin taahhütlerini içereceği belirtildi. Açıklamada, ayrıntı verilmeden topçuluk alanında da işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün erken saatlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmiş, iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy Emmanuel Macron Ukrayna Fransa Kiev Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU 17 Şubat Cumartesi? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Rüyada kayınvalide görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş kaynana görmek, Rüyada kaynana kayınbaba görmek, Rüyada eski kaynana görmek nedir? SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemesi listesi! Aşureye neler konulur? Rüyada kına gecesi görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kına gecesini görmek, oynamak ne anlama gelir? Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title