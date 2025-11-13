Haberler

Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı

Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Ulusal Meclisi, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören reformun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasını onayladı. Teklif, Sosyalist Parti ve aşırı sağcı Ulusal Birlik tarafından desteklenirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa ve Cumhuriyetçiler karşı çıktı.

FRANSA Ulusal Meclisi, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören tartışmalı reformun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasını onayladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetinin, ülkede emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren tartışmalı reformun askıya alınması için sunduğu teklif Ulusal Meclis'te oylandı. Milletvekilleri, 255'e karşı 146 oyla tartışmalı emeklilik reformunun 1 Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına ilişkin hükümetin teklifini kabul etti.

Teklife Sosyalist Parti ve aşırı sağcı Ulusal Birlik destek verirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa ve Cumhuriyetçiler'in milletvekilleri karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekillerinin çoğu ise çekimser kaldı.

Ulusal Meclis'te kabul edilen teklifle emeklilik yaşı 2028'e dek 62 olarak kalacak.

Başbakan Sebastien Lecornu, 14 Ekim'de tartışmalı reformu 2027 cumhurbaşkanlığı seçimine kadar askıya alınması için teklif sunacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.