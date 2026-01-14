Haberler

Fransa'da Lecornu hükümetine yönelik iki gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da Lecornu hükümetine yönelik iki gensoru önergesi reddedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu hükümetine karşı AB-Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla verilen iki gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi. Lecornu hükümeti için yeterli destek sağlanamadı.

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu hükümetine karşı AB-Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla verilen iki gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi.

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu hükümeti için verilen iki gensoru önergesi reddedildi. Lecornu hükümetine karşı AB-Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) ve Ulusal Birlik Partisi'nin (RN), verdiği gensoru önergeleri yeterle desteği alamadı.

LFI'nin gensoru önergesi 256 milletvekilinin desteğini, RN'nin gensoru önergesi ise 142 milletvekilinin desteğini alırken, her iki gensoru önergesi de mutlak çoğunluk olan 288'e ulaşamadı. Sosyalist Parti (PS) ile Cumhuriyetçilerin (LR) önergelere destek vermedi.

Mercosur Anlaşması

AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) anlaşması, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturuyor ve 27 üyeli AB'nin Latin Amerika'ya daha fazla araç, makine ve alkollü içki ihraç etmesine imkan tanıyor. Ancak Avrupalı çiftçiler, tarım devi Brezilya ve komşu ülkelerden gelen daha ucuz ürünlerle rekabet etmelerinin zor olacağını belirterek, anlaşmayı protesto ediyor. Fransa uzun zamandır AB-Mercosur ticaret anlaşmasına şiddetle karşı çıkarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmaya "hayır" dediğini ifade etmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

Trabzonspor plakayı tersten yazdı
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı