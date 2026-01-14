Fransa'da Lecornu hükümetine yönelik iki gensoru önergesi reddedildi

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu hükümetine karşı AB-Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla verilen iki gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi.

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu hükümeti için verilen iki gensoru önergesi reddedildi. Lecornu hükümetine karşı AB-Mercosur ticaret anlaşmasını protesto etmek amacıyla Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) ve Ulusal Birlik Partisi'nin (RN), verdiği gensoru önergeleri yeterle desteği alamadı.

LFI'nin gensoru önergesi 256 milletvekilinin desteğini, RN'nin gensoru önergesi ise 142 milletvekilinin desteğini alırken, her iki gensoru önergesi de mutlak çoğunluk olan 288'e ulaşamadı. Sosyalist Parti (PS) ile Cumhuriyetçilerin (LR) önergelere destek vermedi.

Mercosur Anlaşması

AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) anlaşması, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturuyor ve 27 üyeli AB'nin Latin Amerika'ya daha fazla araç, makine ve alkollü içki ihraç etmesine imkan tanıyor. Ancak Avrupalı çiftçiler, tarım devi Brezilya ve komşu ülkelerden gelen daha ucuz ürünlerle rekabet etmelerinin zor olacağını belirterek, anlaşmayı protesto ediyor. Fransa uzun zamandır AB-Mercosur ticaret anlaşmasına şiddetle karşı çıkarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmaya "hayır" dediğini ifade etmişti. - PARİS