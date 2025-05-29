FİSKOBİRLİK'in Borcu Yok, Yatırımları Devam Ediyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) borcunun bulunmadığını bildirdi.

Bayraktar, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bazı medya kuruluşlarında yer alan FİSKOBİRLİK'in zarar ettiğine ve gayrimenkullerini sattığına yönelik haberleri yalanladı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Bayraktar, 2007'de 140 milyon dolar borçla ve bütün gayrimenkullerinin banka tarafından haczedilerek satışa çıkarıldığı bir dönemde yönetimi devraldıklarını söyledi.

O dönemde bu gayrimenkullerin bir kısmını satarak çoğunun kurtarıldığını ve 2012'de borçların tamamlandığını belirten Bayraktar, "Bugün FİSKOBİRLİK sadece entegre tesisine 1 milyar yatırım yapmış, üretim kapasitesini 5 kat büyütmüş, üreticiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Maliye'ye, işçiye bir kuruş borcu olmayan, üreticiden aldığı fındığı işleyerek dünyaya satmaya çalışan bir kurumdur." dedi.