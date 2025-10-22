Haberler

Fatma Betül Sayan Kaya'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve grup başkanvekillerine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Cumhurbaşkanı'nın milletin iradesiyle seçilmiş bir lider olduğunu vurguladı. Sayan Kaya, Yassıada zihniyetine geçit vermeyeceklerini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve grup başkanvekilleri çok saygısızca, küstahça, alçakça Cumhurbaşkanımıza, bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına hadsiz ifadelerle saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımız helal oylarla, demokratik şekilde seçilmiş bu milletin öz evladıdır. Bu çirkin saldırılar kimsenin haddi değildir. Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Güneydoğu Sosyal Politikalar Bölge Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir. Sanki ellerinden cebren, hileyle bir şey alınmış gibi utanmazca konuşuyorlar. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan bir kadın siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum" dedi.

Kaya, AK Parti'nin 24 yıldır kardeşliği çoğaltarak, büyüterek bugünlere geldiğini belirtti. Siyaseti bir kariyer olarak değil, millete hizmet aracı olarak gördüklerini ifade eden Kaya, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti kadrolarının gece gündüz demeden hizmet yarışında olduklarını söyledi. Şanlıurfa teşkilatının uyum içinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye', ülkemiz adına çok önemli bir sürecin adıdır. Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşu ve dikkatli siyasetiyle bu süreç yol almaya devam ediyor. Unutmayalım ki, ülkemizin en ufak bir güçsüzlük anında terör yapıları dış güçlerle iş birliği içinde harekete geçecektir. Bu nedenle hep birlikte birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak zorundayız."

'ÇİRKİN SALDIRILAR KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerini sürdüren Kaya, sözlerini şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve grup başkanvekilleri çok saygısızca, küstahça, alçakça Cumhurbaşkanımıza, bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına hadsiz ifadelerle saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımız helal oylarla, demokratik şekilde seçilmiş bu milletin öz evladıdır. Bu çirkin saldırılar kimsenin haddi değildir. Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan kadın bir siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum. Bu kadar seviyesizliğin sebebi, maalesef CHP zihniyetidir."

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.