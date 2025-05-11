Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin 3'üncü Büyük Partisi Oldu

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Girmiş olduğumuz 2 seçimde aralarında 10 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık. 31 Mart tarihinde yüzde 7 oy oranına ulaştık ve Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi haline geldik" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ'da düzenlenen partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. YRP'nin Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olduğunu söyleyen Erbakan, "Partimizi ilk kurduğumuz zaman milletimize bir çağrıda bulunduk. Dedik ki; 'Artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var, artık hayrın kendisi var' ve milletimiz de bu çağrımıza kulak verdi. Kulak verdiğini nereden anlıyoruz? Girmiş olduğumuz 2 seçimde aralarında 10 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde artırdık. 31 Mart tarihinde yüzde 7 oy oranına ulaştık ve Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi haline geldik" diye konuştu.

'MEDYA BÜYÜK AHLAKİ EREZYONA YOL AÇIYOR'

İktidara gelmeleri durumunda ele alacakları konulara değinen Fatih Erbakan, ülke genelinde gündüz kuşağı programlarının ahlaki erozyona yol açtığını söyledi. Erbakan, "Medyanın ıslah edilmesi lazım. Bugün medya, büyük bir ahlaki erozyona yol açıyor. Gündüz kuşağı programları, yarışma programları, akşam dizileri. Milli görüş iktidarında medyanın yayınları aile yapımıza, kültürümüze, değerlerimize uygun bir hale getirilecek. Evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran aile ve sosyal politikalar alanındaki batıdan ithal yasaların ıslah edilmesi olacak. 6284 sayılı kanun bunlardan bir tanesidir, süresiz nafaka bunlardan bir tanesidir. Bunların ıslah edilmesi ile aile yapımızı koruyacağız. Evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran bu batıdan ithal yasaları değerlerimize, kültürümüze uygun yerli ve milli yasalarla değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU BARONLARIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Uyuşturucu ile mücadeleyi en sert şekilde yapacaklarını dile getiren Fatih Erbakan, "Uyuşturucu ile etkili bir mücadelenin yapılması, uyuşturucu ile ilgili suçların cezalarının artırılması. Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara idam cezasının getirilmesini sağlayacağız ve yine uyuşturucu ile mücadele ederken bugünkülerin yaptığı gibi torbacılarla, kuryelerle, çoluk çocukla uğraşmak yerine asıl olarak uyuşturucu baronları ile mücadele edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından, İl Başkanı Tuncay Çakır tarafından Genel Başkan Fatih Erbakan'a hediye takdim edildi. Tek adayla gidilen kongrede Tuncay Çakır yeniden il başkanı seçildi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,