Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İktidara Gelmesi İçin Umut Verdi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin İktidara Gelmesi İçin Umut Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ'da düzenlenen kongrede partinin iktidara gelmesi için milletin güvenine layık olacaklarını belirtti. Erbakan, iktidara geldiklerinde büyük zamlar yapacaklarını ve borçsuz bir ekonomi vaat ettiklerini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, milletin Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesini beklediğini söyledi.

Partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, "Milletimizin bu güvenine ve teveccühüne inşallah layık olacağız. Yeniden Refah Partimizi layık olduğu yere, birinciliğe, iktidara milletimizle hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Erbakan, partisinin millete bir umut olduğunu ve yapılan son iki seçimde oy oranlarını artırdıklarını ifade etti.

İktidara geldiklerinde borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolarlık kaynak üreteceklerini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200 oranında zamlar yapacağız. Çiftçinin, köylünün taban fiyatlarına yüzde 200, yüzde 300 oranında artışlar yapacağız. İsraftan, imtiyazlı holdinglerden kurtararak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek yapacağız. Yılda 2 trilyon faiz ödemesinden kurtararak, bu imkanları millete aktararak milletin yüzünü güldüreceğiz. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği kaldırmak için geliyoruz."

Erbakan, iktidara geldiklerinde medya yayınlarının Türk aile yapısına uygun hale getirileceğini, evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran batıdan ithal yasaları yerli ve milli yasalarla değiştireceklerini kaydetti.

Kongrede mevcut başkan Tuncay Çakır, yeniden İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.