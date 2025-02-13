Fatih Erbakan İzmir'de Yeniden Refah Partisi'ne Üye Rozetleri Taktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de partisine üye olanlara rozet taktı.

Erbakan, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yapılacak ilk seçimde Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geleceklerini ifade etti.

Yapılacak seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını aktaran Fatih Erbakan, "Biz zaten Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan etmiştik. Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir cumhurbaşkanı adayı lehinde olmayacağız. Kendi müstakil cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız ve ittifaksız gireceğiz." diye konuştu.

İktidara gelmeleri durumunda istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi politikası uygulayacaklarını ifade eden Erbakan, hedeflerini anlattı.

Erbakan, bir gazetecinin Türkiye'de "Kürt sorunu" olup olmadığı ile ilgili soru yöneltmesi üzerine, "Kürt kardeşlerimizle et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğumuzu mutlaka hatırlamamız gerekir. Bizim İslam kardeşliği çerçevesinde birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı.