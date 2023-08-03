Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilerin mağdur durumda olduğunu belirterek, yılbaşına kadar beklenmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca kademeli emeklilik düzenlemesi için adımların atılması gerektiğini vurguladı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda tek liste ile gidilen kongrede iş insanı Yılmaz Elçin başkanlığa seçildi. Elçin, "Bizler, bu yola hiçbir zafere çirkin yollardan çıkılmayacağının, varılmayacağının bilinciyle çıktık ve bu bilinçle, aynı azimle zafere varmak için çabalıyoruz. Muğla'da istenen sonucu elde edemesek de Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi, 'Emekle kazanılan bir oy emeksiz kazanılan bin oydan daha hayırlıdır' bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Öte yandan kongrede Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı sporcuları tarafından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a forma hediye edildi.