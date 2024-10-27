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Fatih Erbakan: Ekonomik Sorunlara Çözüm Üreteceğiz

Fatih Erbakan: Ekonomik Sorunlara Çözüm Üreteceğiz
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamalarda ekonomik sorunlara dikkat çekerek, 'Denk bütçe yapacak ve halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz.' dedi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede baronları da hedef alacaklarını belirtti.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Zinayı suç olmaktan çıkaran, süresiz nafaka ve 6284 sayılı kanun gibi yuva yıkan düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelede ise sadece torbacı ve kuryeler değil, baronlar da hedef alınacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa temasları kapsamında Karaköprü Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi. Ayrıca, Karaköprü Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Ali Baba' hayratına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Milli Gençlik Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin açılışını gerçekleştiren Erbakan, derneğin 'ahlak ve maneviyat sahibi nesillerin yetişmesi' noktasında önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

Ardından partisinin Karaköprü İlçe Kongresi'nde konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşüne vurgu yaparak, "Bu yürüyüşün sonu milli görüş iktidarı olacak; yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya kurulacak. Bizlere bu büyük zaferi yaşatan, milli görüşün ikinci 40 yılda yeniden şahlanmasına vesile olan Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

'EKONOMİDE DENK BÜTÇE YAPACAĞIZ'

Fatih Erbakan, konuşmasında ekonomik sorunlara da değindi. Halkın alım gücünün düştüğünü ve kaynakların yanlış yerlere aktarıldığını ifade eden Erbakan, "Paralar faiz, israf ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Bu yüzden çiftçiye, işçiye, emekliye kaynak kalmıyor. İktidarımızda milli kaynakları kullanarak denk bütçe yapacak ve ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Zinayı suç olmaktan çıkaran, süresiz nafaka ve 6284 sayılı kanun gibi yuva yıkan düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelede ise sadece torbacı ve kuryeler değil, baronlar da hedef alınacak. Karaköprü'de israfı önledik. yolsuzluğa izin vermedik. Aynısını iktidara geldiğimizde ülke genelinde de yapacağız. 22 yıllık iktidar döneminin ardından bugün yoksulluk daha da artmış durumda. Yeniden Refah Partisi olarak biz, halkımızın yüzünü tekrar güldüreceğiz" diye konuştu.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Şanlıurfa Politika Ekonomi Refah

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