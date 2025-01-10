Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı

Fatih Erbakan'dan Erken Seçim Çağrısı

Fatih Erbakan'dan Erken Seçim Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, memur ve emeklilere yapılan zam oranlarına itiraz ederek, haksızlıkların sona ermesi için erken seçim çağrısı yaptı. Erbakan, iktidarın adil paylaşım ilkesinden saparak zenginleşenlerin yanına kaldığını savundu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir. Milletimizi adil bir paylaşım ve adil bir yönetim için milli görüşün adresi Yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından memur ve emeklilere yapılan zam oranlarına yönelik açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında, "Bilindiği üzere iktidar SGK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşını yüzde 15,75 zam ile 14 bin 469 lira olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin yüzde 11,54'lük maaş zammına itirazını ve feryadını duymayan iktidar, SGK ve Bağ-Kur emeklilerini de duymadı. Bu açıklama ile vurdumduymaz bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugün ülkemizde açlık sınırı 23 bin 256 lira, yoksulluk sınırı ise 71 bin 48 lira olmuş. Bu gerçeklik karşısında yoksulluk sınırı şöyle dursun açlık sınırı altında kalmış maaşları milletimize reva görenler bir de üstüne 'hayırlı olsun' tebriğinde bulunanlar, milletimizin değil haksız yere zenginleşenlerin iktidarı olmuştur. İktidar, paylaşımda adalet ilkesinden sapmıştır. Tüm bu asil ilkeler yerine haksız zenginleşme, kamu malını israf etme ve önce imtiyazlar anlayışını getirmiştir. Milletimiz kendisine bu sefalet maaşlarını reva gören iktidara gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu sebeple bir an önce seçim sandığını milletin önüne koymak, yapılacak bir erken seçimle bu haksızlıklardan kurtulmak gereklidir. 54. Hükümet döneminde bilhassa ezilen dar gelirli milyonlara yapılan yüzde 120 ile yüzde 325 arasındaki maaş zamlarını ve içinde bulunduğumuz 2025 yılında da bu zamları milletimize verebilmenin mümkün olduğunu hatırlatıyoruz. Milletimizi adil bir paylaşım ve adil bir yönetim için milli görüşün adresi Yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Ezilenlerin taleplerine karşı kör sağır ve vurdum duymaz olmuş iktidara ise, 'artık miadınız doldu, milletimizden koptunuz, haksız şekilde zenginleşenlerin, imtiyazlıların partisi oldunuz, artık gitme vaktiniz geldi' diyoruz. Her şeyin bir vakti vardır. İktidar için artık gitmenin vakti gelmiştir. Artık vakit tamamdır. Aziz milletimizin selameti için Milli Görüş'ün, adil düzenin ve elbette Yeniden Refah'ın vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
img

Yıldız futbolcunun o anını yılın karesi seçti
img

Altın fiyatlarında tarihi rakamlara ramak kaldı
img

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hikayemiz yeni başlıyor
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.