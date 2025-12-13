Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini belirterek, mevcut ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti. Ayrıca, terörle mücadele sürecine dair görüşlerini paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nin yoğun bir katılımla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiğini anımsattı.

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin ekonomi olduğunu ifade eden Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırının kasım ayında 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

Erbakan, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım. Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine ise, "Sürecin başından itibaren silah bırakmanın PYD ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini sadece PKK'nın silah bırakmasıyla bu sürecin tamama ermeyeceğini ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesidir. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin." diye konuştu.

Erbakan'ın açıklamaları sonrası bazı yöneticilere başarı belgeleri ve plaket verildi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
title