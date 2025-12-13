Haberler

Fatih Erbakan: Asgari ücret en az 45 bin lira olmalı
Güncelleme:
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Erbakan, ahlaki ve manevi erozyonun yanında ekonomik sıkıntıların da Türkiye'de gündemi meşgul ettiğini söyledi. Erbakan, "Türkiye'nin Milli Görüş'ün maddi kalkınma hamlelerine ihtiyacı var. Paylaşımda adalete ihtiyaç var. Borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine; üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçmeye ihtiyaç var" dedi.

'BİR MAAŞ İŞVERENDEN, BİR MAAŞ DEVLETTEN'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbakan, asgari ücret ile ilgili, "Ekonominin büyümesinin asgari ücretliye yansıtılması ve iki asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu nasıl olacak? İktidar, faize verdiği paranın bir kısmını ayırsa; israfa, imtiyaza verdiğini asgari ücrete verse çok rahatlıkla bu artışın tamamını bile devlet karşılayabilir. Bir maaş işverenden, bir maaş devletten şeklinde bile olabilir. İşverenin de böylece zor durumda kalmasın önüne geçilir" diye konuştu.

ERBAKAN'DAN 'REFERANDUM' ÖNERİSİ

'Terörsüz Türkiye' sürecindeki düşüncelerini aktaran Erbakan, "Biz sürecin başından itibaren hep şunu söyledik; bu silah bırakmanın mutlaka PYD'yi ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini, sadece PKK örgütünün silah bırakmasıyla bu sürecin tamamen bitmeyeceğini ifade ettik. Bu noktada iktidar kanadının da aynı fikirleri ifade ettiğini görüyoruz. Bir diğer söylediğimiz de bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerimizi üzecek, onların onaylamayacağı bir adımın atılmaması gerektiğini ifade ettik. Öcalan'ın 'umut hakkı'ndan yararlanmasından uygun olmayacağını söyledik. Bizim önerimiz; bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesi. Referandumda milletimiz, PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman bunlar affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin. Madem 'Milletimiz bunu istiyor' diyoruz, 'Milletimizle beraber bu süreci yürüteceğiz' diyoruz öyleyse bu referandum son derece yerinde olur" dedi.

