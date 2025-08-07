Fatih Erbakan: 'Adaletsiz Düzeni Değiştireceğiz'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin iktidara yürüyüşünü sürdürdüğünü belirtip, "Yeniden Refah Partisi olarak bu adaletsiz düzeni değiştirmeye, adil düzeni hakim kılmaya, paylaşımda adaleti sağlamaya geliyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Erbakan önce Ayvacık ilçesinde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra partisinin Ayvacık İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Erbakan, partililerle bir araya geldi. Erbakan, daha sonra Biga'ya geçip, partisinin İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada partisinin iktidara yürüyüşünü sürdüğünü belirtip, "Yeniden Refah Partisi olarak bu adaletsiz düzeni değiştirmeye, adil düzeni hakim kılmaya, paylaşımda adaleti sağlamaya geliyoruz. Milletin bir kör kuruşunu bile haksız yere imtiyazlı holdinglere yedirmeyeceğiz. Bununla beraber kamuda israfı önleyeceğiz ve bununla beraber yeniden Refah Partimizin kitabını ortaya koyduğu milli kaynak paketleri ile kaynak üreteceğiz" dedi.

'BORÇ FAİZİNDEN KURUTULUNACAK'

Denk bütçe yapıldığında borçlanılmayacağını ve borç faizinden kurtulunacağına değinen Erbakan, "Böylece faize giden trilyonlar da kurtarılmış olacak. Bir de üstüne Yeniden Refah Partimizin Ar-Ge Başkanlığı'nın ortaya koyduğu milli kaynak paketlerindeki adımlarla kaynak üreteceğiz. Elde edilecek bütün bu imkan da 'önce millet' anlayışıyla millete verilecek. Aynen 54. hükümette Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde yaşanan bolluk ve bereket dönemi Yeniden Refah ile yeniden yaşanacak inşallah. Kaynak paketlerimiz hazır, projelerimiz hazır, kitaplarımız hazır. Bundan daha da önemlisi var, makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız var Elhamdülillah. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımız var" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek ilçe başkanlığının açılış gerçekleştirildi.

