Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı Müjdesi

ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. İnşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin çalışmaları olduğunu belirten Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Ama Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmamasına ilişkin soru üzerine henüz çok erken olduğunu, zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün uzlaşmayla tamamlanacağına inanıyorum"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne ilişkin de konuşan Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA