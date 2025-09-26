Eskipazar Devlet Hastanesi için Suç Duyurusu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan ve 2017'de hizmete açıldıktan sonra zemin göçüğü nedeniyle 2020'de kapatılan 25 yataklı Devlet Hastanesi hakkında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Akay, beraberinde CHP İl ve İlçe Başkanlarıyla birlikte savcılığa giderek dilekçe sundu. Milletvekili Akay, yaptığı açıklamada Eskipazar halkının yıllardır mağdur edildiğini belirterek, "Başsavcımıza bir şikayet dilekçesinde bulunduk. Daha doğrusu soruşturma talebinde bulunduk. Biliyorsunuz vekil olduğumuzdan bu yana örgütümüzle beraber Karabük'ün sorunlarıyla ilgili olarak gece gündüz çalışıyoruz. Eskipazar Devlet Hastanesi'ni de sürekli gündemde tuttuk. Hastane faaliyete geçtikten kısa süre sonra zemindeki göçük nedeniyle hizmet edemez hale geldi ve boşaltılmak zorunda kaldı" dedi.

O dönemde hastanenin yaklaşık 12 milyon TL'ye mal olduğunun belirtildiğini söyleyen Akay, bu rakamın bugünkü kurla 135 milyon TL'nin üzerinde kamu zararına denk geldiğini ifade etti. Akay, "Sayıştay raporunda da zemin etütlerinin sağlıklı yapılmadığı, eğimle ilgili hatalı kararlar alındığı, yeraltı suları ve jeolojik sorunların dikkate alınmadığı tescillenmiş vaziyette. Burada çok ciddi bir kamu zararı var" diye konuştu.

Akay, aynı büyüklükte bir hastanenin bugün 300 milyon TL'nin altında yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Biz görevimizi yaptık. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız ve Karabük milletvekili olarak bizzat suç duyurusunda bulunduk. Kamu kaynaklarının hesabı sorulmalı, sorumlular cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı. - KARABÜK