Haberler

Eskipazar Devlet Hastanesi için Suç Duyurusu

Eskipazar Devlet Hastanesi için Suç Duyurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2020'de zemin göçüğü nedeniyle kapatılan Eskipazar Devlet Hastanesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Akay, hastanenin yapımında ve hizmete açılmasında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirterek, kamu zararının hesabının sorulmasını talep etti.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan ve 2017'de hizmete açıldıktan sonra zemin göçüğü nedeniyle 2020'de kapatılan 25 yataklı Devlet Hastanesi hakkında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Akay, beraberinde CHP İl ve İlçe Başkanlarıyla birlikte savcılığa giderek dilekçe sundu. Milletvekili Akay, yaptığı açıklamada Eskipazar halkının yıllardır mağdur edildiğini belirterek, "Başsavcımıza bir şikayet dilekçesinde bulunduk. Daha doğrusu soruşturma talebinde bulunduk. Biliyorsunuz vekil olduğumuzdan bu yana örgütümüzle beraber Karabük'ün sorunlarıyla ilgili olarak gece gündüz çalışıyoruz. Eskipazar Devlet Hastanesi'ni de sürekli gündemde tuttuk. Hastane faaliyete geçtikten kısa süre sonra zemindeki göçük nedeniyle hizmet edemez hale geldi ve boşaltılmak zorunda kaldı" dedi.

O dönemde hastanenin yaklaşık 12 milyon TL'ye mal olduğunun belirtildiğini söyleyen Akay, bu rakamın bugünkü kurla 135 milyon TL'nin üzerinde kamu zararına denk geldiğini ifade etti. Akay, "Sayıştay raporunda da zemin etütlerinin sağlıklı yapılmadığı, eğimle ilgili hatalı kararlar alındığı, yeraltı suları ve jeolojik sorunların dikkate alınmadığı tescillenmiş vaziyette. Burada çok ciddi bir kamu zararı var" diye konuştu.

Akay, aynı büyüklükte bir hastanenin bugün 300 milyon TL'nin altında yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Biz görevimizi yaptık. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız ve Karabük milletvekili olarak bizzat suç duyurusunda bulunduk. Kamu kaynaklarının hesabı sorulmalı, sorumlular cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
CHP Gürsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Güllü'nün cenaze programı belli oldu! 'Kavuşacağım günü bekliyorum' dediği kişinin yanına defnedilecek

"Kavuşacağım günü bekliyorum" dediği kişinin yanına defnedilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.