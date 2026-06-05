Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla uluslararası ekstrem sporlar organizasyonu düzenlenecek

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliğinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ile Erzurum Teknik üniversiteleri ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde 20-27 Haziran'da düzenlenecek "Uluslararası PalanExtreme" organizasyonu için hazırlıklar sürüyor.

"Terörsüz Türkiye" sloganıyla kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması amaçlanan organizasyon, Palandöken, Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında dağ ve arazi bisikleti ile kano yarışları, sal yapımı ve sal ile geçiş etapları, kaya tırmanışları, doğada yön bulma ve navigasyon görevleri, hayatta kalma (survival) eğitimleri, kampçılık faaliyetleri, arama kurtarma senaryoları, takım dayanışması ve strateji görevleri, doğa yürüyüşleri ve keşif etapları, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar, yarışlarda Erzurum'un dağ, vadi, akarsu ve doğal parkurlarında fiziksel dayanıklılık, takım ruhu, stratejik düşünme ve liderlik becerilerini sergileyecek.

Farklı etaplardan oluşan organizasyonda sporcular, zamana karşı mücadele ederek belirlenen görevleri başarıyla tamamlamaya çalışacak.

Organizasyonla kentin güney ilçelerinin turizm potansiyelinin tanıtılması, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunulup, gençlerin doğa sporlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Yarışma süresince yerli ve yabancı sporcular ile ziyaretçiler, Çat'ın doğal güzelliklerini, Tekman'ın yaylalarını, Hınıs'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini, Karaçoban'ın farklı coğrafyasını ve Karayazı'nın doğal yaşam alanlarını tanıma fırsatı bulacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den mesaj

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, etkinlikle ilgili yayımladığı videolu mesajında, organizasyonun önemini vurgulayarak, "Kadim şehir Erzurum, bu yıl da kardeşliğin, cesaretin ve dayanışmanın adresi olmaya hazırlanıyor. 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla düzenlenecek olan PalanExtreme sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin güçlü bir simgesi olacaktır." dedi.

Organizasyona yurt içi ve dışından gelecek sporcular ile katılımcıların, huzur ve güvenin hakim olduğu atmosferde bir araya geleceğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Dağların gücüyle, gençlerimizin enerjisiyle ve milletimizin kardeşlik ruhuyla teröre karşı en güçlü cevabı yine birlik içerisinde vereceğiz. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz ve aziz milletimiz el ele vererek huzurun, kalkınmanın ve sporun önünü açmaya devam etmektedir. PalanExtreme organizasyonuyla birlikte Erzurum'un doğal güzelliklerini, turizm potansiyelini ve misafirperverliğini tüm dünyaya tanıtacağız. Tüm vatandaşlarımızı coşkumuzu paylaşmaya, sporun birleştirici gücüne ortak olmaya ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimize hep birlikte destek vermeye davet ediyoruz. Güçlü, huzurlu ve 'Terörsüz Türkiye' için hep birlikte."