Erzurum'da Gaziler Günü Töreni

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı ve saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Kaymakam Temel, tören sonrası gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.