Erzurum'da Gaziler Günü Töreni
Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı ve saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Kaymakam Temel, tören sonrası gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.
19 Eylül Gaziler günü Pasinler'de hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı.
Tören sonrası kaymakamlık makamında İlçe Kaymakamı Yunus Emre Temel, gazilerle bir araya gelip sohbet etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika