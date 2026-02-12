Haberler

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Kaya, doğal gaz faturalarını eleştirdi

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, doğal gaz faturalarının vatandaşların cebini yaktığını ve özellikle kış günlerinde evlerde soğukta oturmak zorunda kalanların olduğunu belirtti. Kaya, Gaziantep'te ailelerin faturalar nedeniyle kombilerini kapatmak zorunda kaldığını ifade etti.

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, "Doğal gaz faturaları milletimizin cebini yakmaya devam ediyor." dedi.

Kaya, Meclis'te battaniyeye sarılarak düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın doğal gaz faturası nedeniyle belinin büküldüğünü, kış günlerinde evlerde battaniyeye sarılı şekilde oturduğunu söyledi.

Gaziantep'te de durumun böyle olduğunu savunan Kaya, kentte evlerin ısınmadığını, kapıya bırakılan faturaların "cep yaktığını" öne sürdü.

Kaya, "Gaziantepliler son gelen faturalar karşısında kombilerini kapatmış, babalar, eşlerini, çocuklarını babaannelerinin, kayınvalidelerinin evlerine yolluyor. Neden? En azından bir evde doğal gaz yansın, iki fatura gelmesin diye. Gaziantep'te yaşanan durum yurdun dört bir yanında aynen devam ediyor. Gelen zamlar vatandaşımızın o kadar belini büktü ki insanlarımız perişan bir şekilde kışın ağır şartlarında evlerinde soğukta oturmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz faturalarında devlet tarafından karşılanan tutarın yazıldığını belirten Kaya, bu durumu eleştirdi.

