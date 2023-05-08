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Ersoy'un saha çalışmaları göz dolduruyor

Ersoy'un saha çalışmaları göz dolduruyor

Politika Haberleri

Seçim çalışmalarını hızla sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Milletvekili adaylarının saha çalışmaları göz dolduruyor.

Seçim çalışmalarını hızla sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Milletvekili adaylarının saha çalışmaları göz dolduruyor. Baki Ersoy'un hemen hemen her kapıyı çalan, her platformda görülen milletvekili adaylarından bir tanesi olması da vatandaşların dikkatinden kaçmıyor.

Ersoy'u sosyal medyadan takip eden ya da sahada karşılaşan vatandaşlar temposu karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Dünde seçim çalışmalarına Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kayseri Şube Başkanları ve üyeleri için düzenlenen kahvaltı organizasyonu ile başlayan Baki Ersoy, bu programın ardından soluğu Talas'ta aldı. Burada sırasıyla; Kuruköprü, Çatakdere, Kamber, Koçcağız, Çevlik, Alabeyli, Sakaltutan, Sosun, Yamaçlı, Örencik, Yazyurdu Mahallelerini ziyaret eden MHP'li vekil, yüzlerce vatandaşla bir araya geldi.

Ardından, DUYKON ve Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yemeğe katılan Ersoy, "Gece gündüz demeden sevdamız Kayserimiz için Allah şahit çok çalışıyoruz, çalışacağız. Çünkü bir sözümüz var; biz mahcubiyeti kaldıramayız" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy Kayseri Politika Haberler

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