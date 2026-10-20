Erhan Usta, 2027 bütçesinde faiz ödemelerinin 71 milyar dolara çıkmasını eleştirdi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Milletin artık hükümetten de bütçeden de bir beklentisi kalmadı." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu ve gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerin başlayacağını anımsattı.

Son yıllarda açıklanan bütçelerin milletin hiçbir derdine çare olmadığını iddia eden Usta, "Bütçenin bir heyecan yaratmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü milletin artık hükümetten de bütçeden de bir beklentisi kalmadı. Hiçbir şekilde toplumun gündemini bu bütçe maalesef meşgul etmedi. Oysaki bütçeler hükümetlerin en büyük silahlarıdır, aracıdır. Ekonomiye müdahale anlamında, toplumun sorunlarını giderme anlamında en önemli aracı olan maliye politikasının, bütçenin bir heyecan yaratmaması bir ülkede zaten başlı başına bir sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.

Bütçeyi "faiz bütçesi" olarak tanımlayan Usta, "2018'de bütçeden faize ödenen para 15,4 milyar dolarken 2027 bütçesinde bu 71 milyar dolara çıkıyor. Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini göstermek açısından çok önemli bir göstergedir bu faiz ödemeleri." diye konuştu.

Kaynak: AA