Erdoğan Yıldırım, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Eskişehir Fahri Konsolosu olarak atandı

Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir atama gerçekleştirdi. İş adamı Erdoğan Yıldırım, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Eskişehir Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Bu önemli gelişmenin ardından, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Ankara'da Erdoğan Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

"Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendireceğiz"

Görüşmenin ardından Erdoğan Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Büyükelçimiz Yerkebulan Sapiyev'i Ankara'daki ofisimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkileri daha da ileri taşımak adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Ayrıca, bu önemli görevlendirme sürecinde destekleri ve katkıları için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum".

Büyükelçi Yerkebulan Sapiyev ise Erdoğan Yıldırım'ı tebrik ederek, Kazakistan'ın Eskişehir'deki fahri konsolosluk misyonunun iki ülke arasındaki bağları güçlendirmede önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Yerkebulan Sapiyev, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve iş birliği, yeni atamalar ve ortak projelerle daha da ileriye taşınacaktır. Erdoğan Yıldırım'ın, Eskişehir Fahri Konsolosu olarak başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inanıyoruz" dedi.

Bu yeni görevlendirme ile birlikte Eskişehir, Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde daha da önemli bir merkez haline gelmeye hazırlanıyor. - ESKİŞEHİR