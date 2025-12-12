Haberler

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaklaşık 90 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklamasında "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta forum marjındaki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü.

Görüşmede hazır bulunan Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme devam ederken basına açıklama yaptı. Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.

"Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği sorunu yaşamıyor"

Putin'in Erdoğan'ı Rusya'ya, Erdoğan'ın ise Putin'i Türkiye'ye devam ettiğini kaydeden Peskov, Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin mümkün olduğunda gerçekleşeceğini, iki liderlerin "iletişim eksikliği yaşamadığını" sözlerine ekledi. Rus Sözcü, "Elbette, bu tür ziyaretler mümkün olduğunda hemen organize edilecektir. Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği sorunu yaşamıyor. Sürekli ve yoğun bir şekilde iletişim halindeler, bu nedenle böyle bir sorun yok" dedi.

"Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu"

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın görüşmede Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde önemli bir sorun bulunmadığını belirttiklerini kaydetti. Kremlin Sözcüsü, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde nelerin konuşulduğu sorusuna "Genel olarak, ilişkilerin tüm alanlarda çok iyi geliştiğini belirttik. Bazı sorunlar olsa da, aramızda önemli bir sorun yok" yanıtını verdi. Peskov, "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" dedi.

"Rusya-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü ve çeşitlilik arz eden yapısı üçüncü ülkelerin baskısının üstesinden gelmemizi sağlıyor"

Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya-Türkiye ilişkilerinin özellikle ticaret ve ekonomi alanlarında ilişkilerimizin çok yönlü ve çeşitlilik arz eden yapısı, uluslararası arenadaki zorlukların ve üçüncü ülkelerin baskısının üstesinden gelmemizi sağlıyor" dedi.

"Rus varlıklarına el konulması girişimleri ele alındı"

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Ukrayna krizi ve Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, liderlerin bu girişimlerin uluslararası finans sisteminin temellerini ve ilkelerinin ezilmesine yol açacağı konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi.

Putin-Erdoğan ayaküstü sohbet etti.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin tamamlanmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayak üstü sohbet etti. - AŞKABAT

