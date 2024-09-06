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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program'a Destek Verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın Türkiye ekonomisi için önemine değinerek, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyümeyi önceleyen bu programa güvenleri olduğunu belirtti. Hükümetin, program kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam edeceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın ( Ovp ) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan Ovp'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Orta vadeli program Politika Ekonomi OVP

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