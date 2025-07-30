Enerji Bakanı Bayraktar, Gabonlu Yetkililerle Bir Araya Geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema ve Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Ali Bongo Ondimba'nın Ankara ziyareti öncesi Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Sosthene Nguema Nguema ve Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi başta olmak üzere elektrik ve maden alanlarındaki yatırım fırsatlarını ele aldık. Son dönemde liderlerin karşılıklı ziyaretleri ile ülkelerimiz arasında güçlenen ilişkilerin enerji alanında geliştireceğimiz iş birlikleri ile ivme kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.