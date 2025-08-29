Endonezya'da Hükümet Karşıtı Protestolar: 1 Ölü

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldıklarına dair haberlerin yayılmasının ardından pazartesi günü başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Endonezya, pazartesi gününden bu yana öğrencilerin başı çektiği hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor. Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldıklarına dair haberlerin yayılmasının ardından başlayan gösterilerde milletvekili maaşları ve eğitim bütçesi de dahil olmak üzere çeşitli konular protesto edildi. Başkent Jakarta sokaklarında, güvenlik güçleriyle protestocular arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, kendilerine taş ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Dün akşamki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada, motosikletli 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Asker konuşlandırıldı

Tepki olarak başkent Jakarta'daki polis karakolu önünde toplanan öğrenciler, bu akşam için protesto çağrısı yaptı. Yerel medya, öğrencilerin çağrısının ardından bazı bölgelerde askerlerin konuşlandırıldığını bildirdi. Endonezya'nın en büyük öğrenci birliğinin Başkanı Muzammil Ihsan yaptığı açıklamada, öğrencilerin bugün öğleden sonra polis şiddetini protesto edeceklerini ve diğer öğrenci gruplarının da katılımının beklendiğini söyledi.

Affan Kurniawan'ın cenazesi konvoy eşliğinde mezarlığa götürüldü

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın cenazesine, kendisi gibi yolculuk paylaşımı yapan yüzlerce motosikletli sürücü katıldı. Sürücüler, cenazeye araç konvoyuyla başkent Jakarta'nın merkezinden mezarlığa kadar eşlik etti.

"Olayda yer alan memurlar sorumlu tutulmalıdır"

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto yaşananlara ilişkin yayınladığı videolu açıklamada, halkı sakin olmaya çağırdı. Subianto, motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın ölümü nedeniyle taziyelerini ileterek, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirtti. Subianto, "Polislerin aşırıya kaçan eylemleri karşısında şoktayım ve hayal kırıklığına uğradım. Kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma emri verdim ve olayda yer alan memurlar sorumlu tutulmalıdır" dedi. - JAKARTA