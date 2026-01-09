Haberler

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin paylaşım Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması için kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Işıkhan, emeklilerin sosyal haklarını genişletme hedefinde olduklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin, emeklilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
