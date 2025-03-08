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Emine Erdoğan'dan "Hayata Bağlayan İlmekler" projesi paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) "Hayata Bağlayan İlmekler" projesi tanıtım programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) "Hayata Bağlayan İlmekler" projesi tanıtım programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanıyorum ki hayat; ektikçe, işledikçe güzelleşen bir bahçedir. İşin içine diğerkamlığı katan incelikli fikirler, vakti gelince çiçek tarlalarına dönüşür. Bu düşüncenin bir nişanesi olarak doğan 'Hayata Bağlayan İlmekler Projesi'nin, nice yeniden ayağa kalkma hikayesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, projenin tanıtım programına ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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