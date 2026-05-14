EMEP'li Demir, çiftçinin mazottaki KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasını istediğini söyledi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, çiftçinin mazottan KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasını istediğini belirtti.

Demir, Meclis'te Tüm Köy Sen üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, tarım politikalarının yanlış yürütüldüğünü öne sürdü.

Çiftçinin bazı sorunlarının bulunduğunu aktaran Demir, Tüm Köy Sen üyelerinin tarımla ilgili 4 maddelik kanun teklifi taslağı hazırladığını ve bunu kendilerine ilettiğini belirtti.

Demir, çiftçinin mazottaki KDV ve ÖTV'nin kaldırılmasını istediğini ifade etti.

Tarım ürünleri ithalatına son verilmesi gerektiğini kaydeden Demir, böylece gıda ürünlerindeki dışa bağımlığın da sona ereceğini söyledi.

Demir'e basın toplantısında EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da eşlik etti.