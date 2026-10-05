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EMEP'li Demir, fon soruşturmasında soruların cevapsız kaldığını söyledi

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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Meclis'te fon soruşturmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Birçok sorunun cevapsız kaldığını, tüm sorumluların açığa çıkarılıp hesap sorulması gerektiğini söyleyen Demir, vatandaşın geçim derdiyle fonlara yöneldiğini savundu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "İnsanların neden kendi hayatlarını güvence altına almak için yatırımcı olmak zorunda bırakıldığını sorgulamak zorundayız." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, konuyla ilgili yöneltilen birçok sorunun cevapsız kaldığını söyledi.

Soruşturmada tüm sorumluların açığa çıkarılması, bu kişilerden hesap sorulması ve "gerçek bir mücadele zemini" oluşturulması için çaba gösterdiklerini anlatan Demir, "Yurttaşın, geleceğini güvence altına almak için kendi birikimini sürekli daha fazla finansal riske sokmak zorunda kaldığı bu ekonomik düzenin özünü de kendisini de tartışmaya açmak durumundayız." ifadesini kullandı.

Vatandaşların geçim derdi nedeniyle fonlara yatırım yaptığını savunan Demir, "Çünkü emekli aylığıyla ay sonunu getiremiyor. Enflasyon karşısında elindeki 3 kuruşun değeri her gün azalıyor, çocuğunun eğitimini, evin geçimini, geleceğini düşünüyor." sözlerini sarf etti.

Demir, ekonomik düzen sorgulanmadan yaşanan bu durumun anlaşılamayacağını söyleyerek, "İnsanların neden kendi hayatlarını güvence altına almak için yatırımcı olmak zorunda bırakıldığını sorgulamak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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