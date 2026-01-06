Emeklileri umutlandıran zam teklifi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması amacıyla en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi düzenlemesine yer verildi.

"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYMA SIRASI SİZDE"

Mahmut Arıkan, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla kamuoyuna duyurdu. Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Arıkan, teklifin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Arıkan, "Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 12 ZAM, GELECEĞE İHANETTİR"

Arıkan, açıklamasında emeklilere yapılan zam oranını eleştirerek, "Enflasyonun yüzde 30 olduğu iddia edilen bir ülkede, emeklimize yüzde 12 zam vermek, bu ülkenin geçmişine hakaret, geleceğine ihanettir" dedi. Ekonomik sorunların sorumluluğunun iktidarda olduğunu savunan Arıkan, Saadet Partisi olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için Meclis'e teklif sunduklarını ifade etti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Saadet Partisi, kanun teklifine destek sağlamak amacıyla imza kampanyası başlattı. Arıkan, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederken, imzaların emekli.saadet.org.tr adresi üzerinden verilebileceğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,20 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 940 liraya yükselmesi bekleniyor.

KİMLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.