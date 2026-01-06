Haberler

Emeklileri umutlandıran zam teklifi

Emeklileri umutlandıran zam teklifi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan teklifin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurguladı ve "Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde" dedi.

  • Saadet Partisi, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini öngören bir kanun teklifi sundu.
  • En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor.
  • En düşük emekli maaşı, sigorta primleri en düşükten yatanlar ve kısmi emekli olanlar tarafından alınıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması amacıyla en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi düzenlemesine yer verildi.

"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYMA SIRASI SİZDE"

Mahmut Arıkan, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla kamuoyuna duyurdu. Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Arıkan, teklifin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Arıkan, "Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 12 ZAM, GELECEĞE İHANETTİR"

Arıkan, açıklamasında emeklilere yapılan zam oranını eleştirerek, "Enflasyonun yüzde 30 olduğu iddia edilen bir ülkede, emeklimize yüzde 12 zam vermek, bu ülkenin geçmişine hakaret, geleceğine ihanettir" dedi. Ekonomik sorunların sorumluluğunun iktidarda olduğunu savunan Arıkan, Saadet Partisi olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için Meclis'e teklif sunduklarını ifade etti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Saadet Partisi, kanun teklifine destek sağlamak amacıyla imza kampanyası başlattı. Arıkan, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederken, imzaların emekli.saadet.org.tr adresi üzerinden verilebileceğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,20 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 940 liraya yükselmesi bekleniyor.

KİMLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.

Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - Politika
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Kazandığımı devlete kaptiriyorum, yavruma alacagim mamanin beste birini bile kdv diye devlet aliyor çocuğun az yesin diyor

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Bahçeli erdoğan taşın altına eşini koymalı derken ülkenin sahibi erdoğan halkta çalışan gibi bir uyarı olmuş. Sapla sapan karışırsa o zaman herşey maduro olur.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

akp hükümeti nin çokta umrunda emekliler. sonuç ortada kimse kıvırmasın.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkif:

akp ve mhp oyları ile

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Artik cok gec zamlar resmi gazetede ysyinlandi bunu daha önceden yapacaktiniz o tren gitti geri gelmrz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim