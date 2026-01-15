En düşük emekli aylığını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

ANKARA (İHA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 4.9 milyon emeklinin faydalanacağı en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini içeren düzenleme kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin detaylarını anlattı. Gülsoy, "Teklifimizin ilk ve en önemli ayağı hukuk devletinin temel taşı olan belirlilik ilkesidir. Anayasa Mahkemesi son dönemde verdiği kararlarla bazı yasal düzenlemelerin çerçevesinin daha net çizilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Biz de bu iradeye uygun olarak gerekli adımları atıyoruz. Madde 1 ve Madde 2'yle aday memurların güvencesi üzerine düzenleme öngörüyoruz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki, 'Memuriyetle bağdaşmayacak durumlar' ifadesi ucu açık olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu belirsizlik aday memurlarımız için bir huzursuzluk kaynağı olmakta idi. Yeni düzenlemeyle bu süreci tamamen disiplin cezası şartına bağlıyoruz. Aday memur temel eğitimde başarısız olursa, birden fazla uyarma, kınama alırsa veya aylıktan kesme gibi ağır bir ceza alırsa ilişiği kesilecektir. Böylece idarenin yorumlanabilir uygulamasının önüne geçiliyor, liyakat ve disipline açık kriterlere bağdaşmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde hakkında konuşan Gülsoy, "2019 yılında bin TL ile başlayan alt sınır aylık uygulaması bugün sosyal güvenliğin en önemli koruma kalkanından biri haline gelmiştir. 2025 Temmuz ayında 16 bin 881 TL olan bu rakam 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce mevcut durumdan 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanırken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakamlar orta vadeli program hedeflerimizden ve bütçe disiplininden taviz vermeden büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır" diye konuştu.

2025 yılının ilk 10 ayında iş verenlere 358.8 milyar liralık teşvik desteği sağlandığını aktaran Gülsoy, "Sigortalı başına aylık bin 270 TL olmak üzere, günlük 42,33 TL olarak belirlenen bu desteğin yıllık maliyeti 76,37 milyar TL'dir. İstihdamın desteklenmesi amacıyla yürütülen bu programlar kapsamında işverenlerimize 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 358,8 milyar TL, 2004-2025 Ekim arasında ise toplam yaklaşık 1 trilyon 345 milyar TL teşvik desteği sağlanmıştır. Bu teşviklerin her biri uygulandığı dönemde amacına başarıyla hizmet etmiş, özellikle çeşitli nedenlerle iş gücü piyasasında yaşanabilecek daralmaları engellemiştir" dedi.

Türkiye Varlık Fonu hakkında bilgi veren Gülsoy, "Bu kapsamda, bağımsız denetim, Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Denetleme Kurulu denetim elemanlarınca yürütülecek denetim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimi Türkiye Varlık Fonu tarafından bedeli ödenerek iştirak edilen şirketler, fonlar ve bunların bağlı ortakları bakımından da açık ve net biçimde uygulanacaktır. Dolayısıyla, burada, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen, 'Türkiye Varlık Fonu denetimsizdir' yönündeki iddiaların hukuki bir karşılığı bulunmamaktadır; aksine bu düzenlemeyle denetim rejimi daha açık, daha sistematik ve daha güçlü hale getirilmektedir. Bu noktada, çok önemli bir denge kurulmaktadır; bir taraftan Türkiye Varlık Fonu ve iştiraklerinin kamu idaresine özgü usul ve esaslarının sınırlamalara tabi olmaması, diğer taraftan ise 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi hükümlerine tabi olmaya devam edeceği açıkça düzenlenmektedir" şeklinde konuştu.

Milletvekillerinin teklifin tümü hakkında yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı madde kabul edildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş tarafından birleşim kapatıldı. Teklifin ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. - ANKARA