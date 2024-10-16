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Elon Musk, Trump'ın Seçim Kampanyasına 75 Milyon Dolar Bağışladı

Elon Musk, Trump'ın Seçim Kampanyasına 75 Milyon Dolar Bağışladı
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ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda 75 milyon dolar bağış yaparak Cumhuriyetçi bağışçıların önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donal Trump'ın seçim kampanyasına destek amacıyla son 3 ayda yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı.

ABD'de başkanlık seçiminde sayılı günler kala ABD'li milyarder Elon Musk'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donal Trump'ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Bugün açıklanan federal verilere göre, Musk'ın kendisi tarafından kurulan ve özellikle başkanlık seçimlerinde belirleyici rol oynayabilecek kilit eyaletlerdeki seçmenlere odaklanan Trump yanlısı America PAC adlı gruba, son üç ay içerisinde yaklaşık 75 milyon dolar bağış yaptı.

America PAC, Cumhuriyetçilerin önde gelen bağışçılarından biri haline gelen Musk'tan Temmuz-Eylül döneminde aldığı bağışın 72 milyon dolarını harcadı. Eylül sonu itibariyle PAC'ın kasasında yaklaşık 4 milyon dolar kaldığı bildirildi. Aynı dönemde, başka bir Trump yanlısı grup olan Preserve America PAC, milyarder Miriam Adelson'dan 95 milyon dolar bağış aldı.

Musk, daha önceki seçimlerde Demokrat adaylara oy verdiğini ifade etmesine rağmen, 2024 seçimlerinde sağa kayarak Trump'a destek vermeye başladı. Temmuz ayında Trump'ı açıkça desteklediğini duyuran Musk, bu ayın başında Pennsylvania'daki bir mitingde Trump'la birlikte sahne aldı.

Musk'ın America PAC'a yaptığı yüklü bağış, onu Cumhuriyetçi bağışçıların önde gelen isimlerinden biri haline getirdi. Daha önce Timothy Mellon ve Miriam Adelson gibi büyük bağışçılarla özdeşleşen gruba Musk da katılmış oldu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyetçi Parti Donald Trump Elon Musk Politika Ekonomi Finans

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