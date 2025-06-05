Elektrikli Araçlar İçin Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor

Elektrikli Araçlar İçin Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de elektrikli araçların sayısının artmasıyla birlikte şarj altyapısının da geliştiğini açıkladı. Nisan ayı itibarıyla şarj soket sayısı 29 bin 496, istasyon sayısı ise 11 bin 500'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü belirterek, nisan ayı sonu itibarıyla elektrikli araç şarj soket sayısının 29 bin 496'ya, istasyon sayısının ise 11 bin 500'e yükseldiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araç kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini açıkladı. Hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen artışın enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu dönüşümün çevresel etkilerine de dikkati çekerek, "Elektrikli araçlar karbon salınımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz" dedi.

Araç sayısı 231 bin 474'e ulaştı

Uraloğlu, 2024 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 106 bin 736 olduğunu belirterek, "2025 Nisan ayında ise kayıtlı araç sayısı 231 bin 474'e ulaştı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Aylık elektrikli araç satışının toplam satıştaki payı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9'dan yüzde 15,4'e çıktı" ifadelerini kullandı.

Şarj soketi sayısı 29 bin 496'ya yükseldi

Elektrikli araçların artışıyla birlikte şarj istasyonu ve soketi ihtiyacının da arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "2025 Nisan sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 500 şarj istasyonu bulunuyor. 2024 Nisan ayında 17 bin 920 olan şarj soketi sayısı, 2025 yılı Nisan ayında 29 bin 496'ya ulaştı. AC şarj noktası 17 bin 231'e, DC şarj noktası sayısı ise 12 bin 265'e ulaştı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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