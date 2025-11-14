Haberler

Elazığ Ticaret Borsası ve 8. Kolordu Komutanı'ndan Ekonomi ve Güvenlik Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile bir araya gelerek Elazığ'ın ekonomik durumu, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile güvenlik konularını değerlendirdi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memet Emin Ayaz ile birlikte Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz'la bir araya geldi. Elazığ'ın ekonomik yapısı, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile bölgesel güvenlik ve istikrarın şehre sağladığı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundular. Başkan Dumandağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Durmaz'a Elazığ'ın üretim ve ticaret kapasitesi hakkında bilgi sunarak, şehrin kalkınması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve bölgedeki üretici ile besicilerin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Toplantının sonunda, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye sağladığı güvenlik ve istikrardan dolayı 8. Kolordu Komutanı Durmaz'a teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Şehit pilota kardeşinden duygusal veda: Abim vatansever, fedakar, cesur bir insandı

Kardeşten duygusal veda: Abim vatansever, fedakar, cesur bir insandı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.