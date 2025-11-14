Elazığ Ticaret Borsası ve 8. Kolordu Komutanı'ndan Ekonomi ve Güvenlik Toplantısı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memet Emin Ayaz ile birlikte Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz'la bir araya geldi. Elazığ'ın ekonomik yapısı, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile bölgesel güvenlik ve istikrarın şehre sağladığı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundular. Başkan Dumandağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Durmaz'a Elazığ'ın üretim ve ticaret kapasitesi hakkında bilgi sunarak, şehrin kalkınması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve bölgedeki üretici ile besicilerin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Toplantının sonunda, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye sağladığı güvenlik ve istikrardan dolayı 8. Kolordu Komutanı Durmaz'a teşekkür etti. - ELAZIĞ