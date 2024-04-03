Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 2 işlem

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 1 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 2 adet tüfek ve 40 adet kartuş, 5 parça halinde toplam 26,26 gram Metamfetamin maddesi, 89 adet sentetik ecza maddesi ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından, 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken 1 şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ