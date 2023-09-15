Elazığ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma operasyonunda 1'i eski kamu görevlisi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçları ile çalışma başlatıldı. Bu çerçevede hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 2019-2021 yılları arasında 22 ihalenin usulsüz olarak verilmesini-alınmasını sağlayan 1 eski kamu görevlisi olmak üzere toplam 10 şahsa yönelik Elazığ merkezli Burdur ve Diyarbakır illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.A. (55), M.Ö. (42), H.Ö (32), C.A. (37), D.P. (28), F.Ö. (31), İ.A. (29), D.Y. (39), T. K. (21), S. Z. H. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, mahkemeye sevk edildi. - ELAZIĞ