Eğitimde Kalıcı Planlama Çağrısı

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet okullarını "görünüşte ücretsiz" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Bütçede eğitime ayrılan payın az olduğunu ileri süren Esen, bu durumun "eğitimden düşme, suça sürüklenme" gibi sonuçları getirdiğini savundu.

Esen, "Eğitime ayrılan kamu kaynağı kısa vadeli artışlarla değil, çok uzun vadeye yayılan, çok yıllı, kalıcı bir planlamayla güçlendirilmek zorundadır." dedi.

Eğitimin fiziksel altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra okul yemeği, ulaşım, burs ve barınma konularında da desteklerin artırılması gerektiğini belirten Esen, "Bugün eğitime yatırılmayan her bir lira, yarın daha düşük vergi geliri, daha düşük milli gelir, daha zayıf teknoloji üretimi ve daha kırılgan bir toplumsal refah anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

Esen, iktidarın eğitim konusundaki eksiklerin ve ihtiyaçların farkına varıp çözüm üretmesini istedi.