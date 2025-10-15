Haberler

Eğitimde Kalıcı Planlama Çağrısı

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, eğitime ayrılan kamu kaynaklarının kısa vadeli artışlarla değil, kalıcı ve uzun vadeli planlamalarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Esen, bütçede eğitime ayrılan payın yetersizliğine dikkat çekerek, bu durumun toplumsal sorunlara yol açtığını belirtti.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet okullarını "görünüşte ücretsiz" olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Bütçede eğitime ayrılan payın az olduğunu ileri süren Esen, bu durumun "eğitimden düşme, suça sürüklenme" gibi sonuçları getirdiğini savundu.

Eğitimin fiziksel altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra okul yemeği, ulaşım, burs ve barınma konularında da desteklerin artırılması gerektiğini belirten Esen, "Bugün eğitime yatırılmayan her bir lira, yarın daha düşük vergi geliri, daha düşük milli gelir, daha zayıf teknoloji üretimi ve daha kırılgan bir toplumsal refah anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

Esen, iktidarın eğitim konusundaki eksiklerin ve ihtiyaçların farkına varıp çözüm üretmesini istedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
